Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою та показала новонароджену доньку

Американська акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль у серіалі "Емілі в Парижі", вперше стала мамою.

Радісну новину знаменитість оголосила у своєму Instagram. Артистка повідомила, що вони з чоловіком, режисером Чарлі Макдавелл, стали батьками. У подружжя народилася донечка, якій дали подвійне ім'я Туве Джейн. Не стали батьки приховувати крихітку. Лілі Коллінз вже й показала перші фото новонародженої дитини. На знімку дівчинка солодко спала. До слова, донька знаменитості народилася за допомогою сурогатного материнства.

"Ласкаво просимо до центру нашого світу, Туве Джейн Макдавелл. Словами ніколи не висловити нескінченну подяку нашій неймовірній сурогатній мамі та всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо тебе до Місяця та назад", - поділилася акторка.

Донька Лілі Коллінз / Фото: instagram.com/lilyjcollins

Зазначимо, Лілі Коллінз та кінорежисер і письменник Чарлі Макдавелл одружилися 4 вересня 2021 року. Цьогоріч подружжя вперше стало батьками, про що акторка оголосила 1 лютого.

Нагадаємо, нещодавно грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія вдруге став батьком. Його дружина Ліза народила йому донечку. Подружжя вже показало дівчинку і розсекретило її ім'я.

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