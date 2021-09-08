Зірка "Емілі в Парижі" вийшла заміж та зачарувала весільними знімками

Зірка "Емілі в Парижі" вийшла заміж та зачарувала весільними знімками

Акторка пішла під вінець із режисером Чарлі Макдавеллом.

Відома акторка, зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вийшла заміж.

32-річна знаменитість пішла під вінець із 38-річним режисером Чарлі Макдавеллом. Обранець Лілі – син відомого британського актора Малкольма Макдавелла.

Закохані влаштували весілля 4 вересня в Колорадо. Втім, лише сьогодні зіркове подружжя вирішило поділилися звісткою з прихильниками, опублікувавши романтичні фото.

Весілля Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла / instagram.com/lilyjcollins

Для важливої події наречена одягнула мереживну сукню зі шлейфом та довгим рукавом, а Чарлі – класичний костюм.

Весілля Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла / instagram.com/lilyjcollins

Святкування було досить скромним і минуло в колі найрідніших.

"Ніколи не була щасливішою! Те, що починалося як казка, тепер стало моєю вічною реальністю. Я ніколи не зможу належним чином описати, наскільки неземними були ці минулі вихідні, але починати з магії непогано", – поділилася Лілі.

Зі свого боку, обранець Коллінз написав, одружився з найблагороднішою та найкрасивішою жінкою, яку коли-небудь знав.

Весілля Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелла / instagram.com/lilyjcollins

Зауважимо, що пара почала зустрічатися 2019 року. До цього Макдавелл перебував у стосунках з Емілією Кларк та Руні Марою. У Лілі був роман з актором Джеймі Кемпбеллом Бавером, також їй приписували стосунки з Заком Ефроном.

Минулої осені закохані оголосили про заручини. Цей шлюб став першим для обох.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про літні зіркові весілля 2021 року. Хтось влаштував грандіозну вечірку, а дехто одружився таємно.

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