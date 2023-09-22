Зірка "Ейфорії" Ангус Клауд помер: стала відома причина смерті 25-річного актора

Артиста не стало майже два місяці тому.

Стала відома причина смерті американського актора, зірки серіалу "Ейфорія" Ангуса Клауда, який помер у віці 25 років.

Знаменитість пішов з життя 31 липня. Його бездиханне тіло знайшла мама. Майже два місяці велося слідство. В ході розслідування стало відомо, що причиною смерті 25-річного Ангуса Клауда стало випадкове передозування наркотичними речовинами.

"Ангус Клауд помер від смертельної комбінації фентанілу, кокаїну, метамфетаміну та інших речовин, що вважається випадковим передозуванням. Ангус страждав від гострої інтоксикації від комбінації ліків, яка також включала бензодіазепін", - йдеться в заяві правоохоронців, пише Daily Mail.

Ангус Клауд / Фото: Associated Press

Зазначимо, Ангуса Клауда не стало 31 липня. Його бездиханне тіло знайшла мама, яка викликала швидку і поліцію. Однак медики не змогли нічого вдіяти. Відомо, що актор боровся із суїцидальними думками, які у нього з'явилися після смерті батька. До слова, рідної людини Ангуса не стало за тиждень до його загибелі.

Нагадаємо, нещодавно помер російський актор В'ячеслав Гришечкін. Зірка пропагандистського серіалу "Солдати" мав проблеми з серцем, які з'явилися через зловживання алкоголем.

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