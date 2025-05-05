Зірка "Фабрики зірок" Лавіка після розлучення з Борисенком вийшла заміж удруге

Лавіка / © instagram.com/lavika

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Зірка шоу "Фабрика зірок-3", співачка і психолог Лавіка вийшла заміж удруге.

Виконавиця, справжнє ім'я якої Любов Юнак, повідомила радісну звістку у фотоблогу. Зірка поділилася атмосферними кадрами з весільної фотосесії, на якій попозувала у ніжних обіймах чоловіка Дмитра Вознюка.

Виїзну церемонію закохані влаштували на березі річки. Для особливої події в особистому житті Лавіка обрала пишну білу сукню з невеликим шлейфом, прикрашеним квітами, та велян. Наречений казав своє заповітне "так" у світло-коричневому костюмі та білій сорочці.

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Лавіка вийшла заміж / © instagram.com/lavika

Лавіка вийшла заміж / © instagram.com/lavika

Лавіка вийшла заміж / © instagram.com/lavika

Щоправда, вже ближче до вечора наречена змінила свій образ та постала перед гостями у стриманій сукні. Також Лавіка під час бенкету притрималася традиції кидання весільного букету й показала свій чотириярусний торт у морському стилі.

Лавіка вийшла заміж / © instagram.com/lavika

Лавіка вийшла заміж / © instagram.com/lavika

Лавіка вийшла заміж / © instagram.com/lavika

До слова, привітати молодят зі створенням родини прийшло чимало гостей. Зокрема, серед найближчих пари можна було розгледіти співака Влада Дарвіна та ведучу Соломію Вітвіцьку. До речі, у всіх гостей подружжя попросило замість квітів дарувати їм корм для безпритульних тварин, що вони й виконали.

Лавіка показала подарунки з весілля / © instagram.com/lavika

Зазначимо, для Лавіки це вже другий шлюб. Її першим законним чоловіком був співак Вова Борисенко, з яким вони одружилися восени 2018 року. Проте вже через рік оголосили про розлучення.