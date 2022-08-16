Зірка "Фантастичних звірів" Езра Міллер зізнався, що має серйозні проблеми з психічним здоров'ям

Зірка "Фантастичних звірів і де їх шукати", британський актор Езра Міллер наразі перебуває на лікуванні.

Відомий британський актор Езра Міллер після низки гучних скандалів зробив неочікуване зізнання.

Знаменитість поділився, що має серйозні проблеми із психічним здоров'ям. За словами Міллера, він вже почав лікуватися та сподівається, що незабаром одужає.

Разом з тим актор перепросив за свою скандальну поведінку.

Езра Міллер / Фото: Associated Press

"Переживши особливо складний період, я усвідомив, що страждаю від серйозних та комплексних проблем із психічним здоров’ям, і вже почав лікуватися. Я хочу перепросити перед усіма, кого я стривожив або засмутив своєю поведінкою. Я планую зробити всю необхідну роботу над собою, щоб знову розпочати здоровий, безпечний та продуктивний етап у моєму житті", - розповів актор, пише Variety.

Зазначимо, від початку 2020 року дії Міллера неодноразово ставали предметом судових розглядів. Актор був винуватцем інцидентів, пов'язаних із хуліганством, нападами та крадіжками зі зломом, які призвели до численних арештів та звинувачень. Окрім цьому, Міллера звинувачували у грумінгу неповнолітніх.

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