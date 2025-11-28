Зірка "Фантастичної четвірки" Йоан Гріффідд втретє став батьком: у актора таємно народилася донька

Йоан Гріффідд і Б’янка Уоллес / © Associated Press

Відома голлівудська зірка, виконавець ролі Містера Фантастика Йоан Гріффідд несподівано поділився радісною новиною — актор утретє став батьком.

Його дружина, австралійська акторка Б’янка Уоллес, народила доньку Мілу Мей ще 2 листопада, але пара зберігала цю подію у таємниці. Поки що подружжя не показувало дитину, але висловило свої перші емоції від появи крихітки в Instagram. Гріффідд наголосив, що старші діти вже у захваті від появи сестрички, а він із коханою «абсолютно щасливі й закохані» в малечу.

«Закохані в наше маленьке янголятко», — зворушив дописом актор.

Йоан Гріффідд і Б’янка Уоллес / © instagram.com/ioangruffudd

Допис Йоана Гріффідда / © instagram.com/ioangruffudd

Хоча актор рідко ділиться подробицями особистого життя, цього разу він не стримав емоцій — ніжний сімейний знімок одразу розчулив фанів по всьому світу.

Зазначимо, дружина актора Б’янка Уоллес також працює в кіноіндустрії. Вона потрапила в центр уваги після того, як її роман із Йоаном став публічним — це призвело до гучного розлучення актора із першою дружиною Еліс Еванс. Б’янка та Йоан побралися у квітні цього року після чотирьох років стосунків.

У 25 років Уоллес діагностували розсіяний склероз, і зірка відкрито розповідає про боротьбу з хворобою, надихаючи багатьох підписників. Попри складний діагноз, акторка зізнається, що материнство робить її сильнішою.

Для Б’янки це перша дитина, а для Гріффідда — третя. Фани зіркової пари вже вітають Гріффідда з поповненням у родині.