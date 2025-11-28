ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Зірка "Фантастичної четвірки" Йоан Гріффідд втретє став батьком: у актора таємно народилася донька

Зірковий батько поділився першими кадрами з пологового.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Йоан Гріффідд і Б’янка Уоллес

Йоан Гріффідд і Б’янка Уоллес / © Associated Press

Відома голлівудська зірка, виконавець ролі Містера Фантастика Йоан Гріффідд несподівано поділився радісною новиною — актор утретє став батьком.

Його дружина, австралійська акторка Б’янка Уоллес, народила доньку Мілу Мей ще 2 листопада, але пара зберігала цю подію у таємниці. Поки що подружжя не показувало дитину, але висловило свої перші емоції від появи крихітки в Instagram. Гріффідд наголосив, що старші діти вже у захваті від появи сестрички, а він із коханою «абсолютно щасливі й закохані» в малечу.

«Закохані в наше маленьке янголятко», — зворушив дописом актор.

Йоан Гріффідд і Б’янка Уоллес / © instagram.com/ioangruffudd

Йоан Гріффідд і Б’янка Уоллес / © instagram.com/ioangruffudd

Допис Йоана Гріффідда / © instagram.com/ioangruffudd

Допис Йоана Гріффідда / © instagram.com/ioangruffudd

Хоча актор рідко ділиться подробицями особистого життя, цього разу він не стримав емоцій — ніжний сімейний знімок одразу розчулив фанів по всьому світу.

Зазначимо, дружина актора Б’янка Уоллес також працює в кіноіндустрії. Вона потрапила в центр уваги після того, як її роман із Йоаном став публічним — це призвело до гучного розлучення актора із першою дружиною Еліс Еванс. Б’янка та Йоан побралися у квітні цього року після чотирьох років стосунків.

У 25 років Уоллес діагностували розсіяний склероз, і зірка відкрито розповідає про боротьбу з хворобою, надихаючи багатьох підписників. Попри складний діагноз, акторка зізнається, що материнство робить її сильнішою.

Для Б’янки це перша дитина, а для Гріффідда — третя. Фани зіркової пари вже вітають Гріффідда з поповненням у родині.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie