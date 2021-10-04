Зірка фільму "Диявол носить Prada" Стенлі Туччі вперше розповів про боротьбу з раком

Актор три роки боровся з онкозахворюванням.

Відомий американський актор Стенлі Туччі вперше розповів про те, що поборов рак.

Так, 60-річний зірка фільмів "Диявол носить Prada" і "Голодні ігри" поділився, що протягом трьох років хворів на рак язика. Про це пише видання Metro.

Як поділився знаменитість онкозахворювання у нього діагностували 2018 року. Тоді Стенлі страждав від частих запаморочень і виразок у роті. Коли медики поставили діагноз, пухлина виявилася дуже великою.

"Мені давали ударні дози радіації і хімікатів. Зараз я здоровий. Лікарі обіцяють, що рак навряд чи повернеться", – поділився актор, який одужав минулого місяця.

Стенлі Туччі / Associated Press

Туччі також пригадав, що їжа здавалася йому абсолютно несмачною, а щоб проковтнути стейк, йому доводилося жувати його близько 10 хвилин. Також артист шість місяців був змушений використовувати зонд для годування. Стенлі зізнався, що менше боявся смерті, ніж втратити смак.

"Якщо ви не можете їсти і насолоджуватися їжею, як ви збираєтеся насолоджуватися всім іншим? Рак змушує вас більше боятися і в той же час менше боятися. Я почуваюся набагато старшим, ніж до хвороби. Але я як і раніше хочу рухатися вперед і досягати нових цілей" – заявив він.

Зауважимо, перша дружина актора померла 2009 року від раку грудей.

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