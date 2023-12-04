Зірка фільму "Довбуш" різко висловився в бік дітей, які розмовляють російською: "Мене курвить"

Український актор театру та кіно, відомий ролями у фільмі "Довбуш" і мюзиклі "Гуцулка Ксеня", Олексій Гнатковський розповів, як реагує на дітей, які розмовляють російською мовою.

Так, актор висловив своє занепокоєння з приводу мовного питання, бо вважає це показником національної свідомості. І висловив претензії тим батькам, які не намагаються привчити дітей говорити українською в побуті.

"Мене курвить, коли маленькі діти у нас в країні говорять російською мовою. І це не дітей провина, це провина батьків", - поділився Гнатковський в інтерв'ю Студентському телебаченню Прикарпатського національного університету імені Стефаника.

Олексій Гнатковський. Фото: Instagram Олексія Гнатковського

Також Олексій зазначив, що більшість вирішує це проблемне запитання простими відмовками. І додав, що навпаки, краще говорити з помилками, але українською. Навіть зазначив, що це герої сьогодення.

"Дуже багато я чую якихось відмовок: "Я не хочу переходити, бо я не володію мовою. Я не хочу спотворювати українську мову". Бл*н, навпаки, спотворюйте. Працюйте над цим, показуйте приклад. Той, хто переходить з російської на українську – сучасний герой. Він веде за собою", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно відомий український співак з гурту "GREEN GREY" зізнався, чому не переходить на українську мову в публічному просторі. Дизель почав виправдовуватися, захищаючи свою позицію.

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