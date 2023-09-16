Зірка фільму "Довбуш" Стрельніков розповів про розмову з родичами з Росії під час прильоту ракети

Український актор, зірка стрічки "Довбуш" Сергій Стрельніков відверто зізнався, що ніколи не покаже своєму сину російські стрічки, в яких грав.

Свого часу артиста у РФ прославили такі картини, як "Пристрасті за Чапаєм", "Єкатерина" та інші. Та зараз, каже Стрельніков, він воліє забути про ці роботи. Такими думками актор поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"За роботу, як роботу митця, мені, напевно, не соромно. Це непогані акторські роботи. Мені просто хочеться викинути цей бласт своєї навіть роботи, непогано зробленої, як за покарання себе самого. Це мій внесок – забути про цю роботу. Забути про те, що в мене це було і не згадувати про це. І ніколи не говорити про те: "Ох, яка в мене була роль Чапаєва, який я там молодець". Проїхали. Це було, але тепер це історія", - прокоментував Стрельніков.

Сергій Стрельніков в образі Довбуша / Фото: instagram.com/sergiystrelnikov

Також актор поділився, що в нього у Росії залишилася рідня за татовою лінією. Там мешкає брат батька з родиною. Стрельніков поділився, що чекав, коли вони йому зателефонують, втім розмова була короткою і емоційною:

"У мене лишилися родичі в Росії по батькові моєму покійному. Це його брат і його сім'я. Я чекав дуже довго, коли вони все ж таки наважаться і мені зателефонують. Коли вони мені зателефонували, я просто переключився на лайку. Потім прилетіла якась їхня довбана ракета, рубанули світло, зник Інтернет і я не договорив. Я не зміг нормально з ними спілкуватися, почувши аргументи з того боку", - розповів артист.

Сергій Стрельніков

За словами Стрельнікова, зараз він ні з ким – ані з родичами, ані з колегами-росіянами зв'язок не підтримує.

Нагадаємо, тим часом з'ясувалося, що росіяни нахабно поцупили український серіал "Спіймати Кайдаша" за мотивами повісті Івана Нечуй-Левицького. Окрім того, що росіяни вкрали серії українського проєкту і жахливо їх переклали, так вони ще й зробили невмілий фотошоп на афіші. Обличчя українських акторів на постері вони закрили артистами-росіянами.

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