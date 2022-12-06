Зірка фільму "Двоє: я та моя тінь" Кірсті Еллі померла від раку

Артистки не стало у віці 71 рік.

Померла відома американська акторка, зірка фільму "Двоє: я та моя тінь", Кірсті Еллі.

Знаменитості не стало на 72-му році життя. Рідні акторки написали у Twitter, що Кірсті боролася з онкологією.

Кірсті Еллі / Фото: Associated Press

"З сумом повідомляємо вам, що наша неймовірна, люта і любляча мама померла. Вона була в оточенні своїх найближчих рідних і боролася із величезною силою, залишаючи нам впевненість у її нескінченній радості життя та будь-яких пригодах, які будуть попереду", - написали діти акторки.

Рідні знаменитості вирішили не розповідати, з якою саме онкологією боролася Кірсті, утім вони уточнили, що захворювання лікарі діагностували у неї нещодавно.

На смерть акторки також відреагував Джон Траволта, який знімався з нею в серіалі "Дивись, хто говорить".

"У мене з Кірсті були особливі стосунки, аніж з будь-ким іншим. Я люблю тебе, Кірсті. Я знаю, що ми ще побачимося", - написав актор в Instagram.

Кірсті Еллі / Фото: Associated Press

Зазначимо, Кірсті Еллі – популярна американська акторка, яка здебільшого грала у комедіях. Знаменитість відома завдяки ролям у таких картинах: ситкомі "Весела компанія", ситкомі "Салон Вероніки", "Дивись, хто говорить" та багато інших. Кірсті також має дві кінопремії "Еммі" та "Золотий глобус".

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