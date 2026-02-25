Зірка фільму "Джанґо вільний" Роберт Керрадайн скоїв самогубство на тлі боротьби з тяжкою хворобою

Роберт Керрадайн / © Associated Press

Зірка фільму "Джанґо вільний", американський актор Роберт Керрадайн скоїв самогубство.

Сумну новину підтвердила родина артиста, передає видання Deadline. Зірка кіно та серіалів пішов з життя 23 лютого. На момент смерті йому був 71 рік. Родина Роберта Керрадайна прокоментувала тяжку для них втрату та назвала, що стало причиною смерті. Протягом 20 років актор боровся з тяжкою хворобою. Зокрема, у нього був біполярний розлад. Саме на тлі цього він і скоїв самогубство.

Рідні артиста зазначили, що для них це болісна втрата. Проте вони наголосили, що згадуватимуть Роберта Керрадайна лише з усмішкою. Рідні артиста також сподіваються, що це більше приверне увагу до боротьби з психічними захворюваннями.

Роберт Керрадайн / © Associated Press

"З глибоким сумом ми мусимо повідомити, що наш улюблений Роберт Керрадайн пішов з життя. Ми засмучені втратою цієї прекрасної душі та хочемо відзначити доблесну боротьбу Боббі з його майже двадцятирічною боротьбою з біполярним розладом. Ми сподіваємося, що його шлях проллє світло та спонукатиме до подолання стигми, пов’язаної з психічними захворюваннями. На цей раз ми просимо вас поважати нашу приватність, щоб оплакати цю незбагненну втрату", - йдеться в повідомленні родини актора.

Зазначимо, Роберт Керрадайн – американський актор серіалів та кіно. Найбільшу популярність йому принесли ролі у таких картинах, як "Джанґо вільний", "Ліззі Макгвайр", "Помста придурків" та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалів "Ейфорія" та "Анатомія Грей" Ерік Дейн. Життя 53-річного актора забрала тяжка хвороба.