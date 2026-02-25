- Дата публікації
Зірка фільму "Джанґо вільний" Роберт Керрадайн скоїв самогубство на тлі боротьби з тяжкою хворобою
Протягом 20 років артист страждав від психічного розладу.
Зірка фільму "Джанґо вільний", американський актор Роберт Керрадайн скоїв самогубство.
Сумну новину підтвердила родина артиста, передає видання Deadline. Зірка кіно та серіалів пішов з життя 23 лютого. На момент смерті йому був 71 рік. Родина Роберта Керрадайна прокоментувала тяжку для них втрату та назвала, що стало причиною смерті. Протягом 20 років актор боровся з тяжкою хворобою. Зокрема, у нього був біполярний розлад. Саме на тлі цього він і скоїв самогубство.
Рідні артиста зазначили, що для них це болісна втрата. Проте вони наголосили, що згадуватимуть Роберта Керрадайна лише з усмішкою. Рідні артиста також сподіваються, що це більше приверне увагу до боротьби з психічними захворюваннями.
"З глибоким сумом ми мусимо повідомити, що наш улюблений Роберт Керрадайн пішов з життя. Ми засмучені втратою цієї прекрасної душі та хочемо відзначити доблесну боротьбу Боббі з його майже двадцятирічною боротьбою з біполярним розладом. Ми сподіваємося, що його шлях проллє світло та спонукатиме до подолання стигми, пов’язаної з психічними захворюваннями. На цей раз ми просимо вас поважати нашу приватність, щоб оплакати цю незбагненну втрату", - йдеться в повідомленні родини актора.
Зазначимо, Роберт Керрадайн – американський актор серіалів та кіно. Найбільшу популярність йому принесли ролі у таких картинах, як "Джанґо вільний", "Ліззі Макгвайр", "Помста придурків" та багато інших.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалів "Ейфорія" та "Анатомія Грей" Ерік Дейн. Життя 53-річного актора забрала тяжка хвороба.