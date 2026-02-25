ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
437
Час на прочитання
2 хв

Зірка фільму "Джанґо вільний" Роберт Керрадайн скоїв самогубство на тлі боротьби з тяжкою хворобою

Протягом 20 років артист страждав від психічного розладу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Роберт Керрадайн

Роберт Керрадайн / © Associated Press

Зірка фільму "Джанґо вільний", американський актор Роберт Керрадайн скоїв самогубство.

Сумну новину підтвердила родина артиста, передає видання Deadline. Зірка кіно та серіалів пішов з життя 23 лютого. На момент смерті йому був 71 рік. Родина Роберта Керрадайна прокоментувала тяжку для них втрату та назвала, що стало причиною смерті. Протягом 20 років актор боровся з тяжкою хворобою. Зокрема, у нього був біполярний розлад. Саме на тлі цього він і скоїв самогубство.

Рідні артиста зазначили, що для них це болісна втрата. Проте вони наголосили, що згадуватимуть Роберта Керрадайна лише з усмішкою. Рідні артиста також сподіваються, що це більше приверне увагу до боротьби з психічними захворюваннями.

Роберт Керрадайн / © Associated Press

Роберт Керрадайн / © Associated Press

"З глибоким сумом ми мусимо повідомити, що наш улюблений Роберт Керрадайн пішов з життя. Ми засмучені втратою цієї прекрасної душі та хочемо відзначити доблесну боротьбу Боббі з його майже двадцятирічною боротьбою з біполярним розладом. Ми сподіваємося, що його шлях проллє світло та спонукатиме до подолання стигми, пов’язаної з психічними захворюваннями. На цей раз ми просимо вас поважати нашу приватність, щоб оплакати цю незбагненну втрату", - йдеться в повідомленні родини актора.

Зазначимо, Роберт Керрадайн – американський актор серіалів та кіно. Найбільшу популярність йому принесли ролі у таких картинах, як "Джанґо вільний", "Ліззі Макгвайр", "Помста придурків" та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалів "Ейфорія" та "Анатомія Грей" Ерік Дейн. Життя 53-річного актора забрала тяжка хвороба.

Дата публікації
Кількість переглядів
437
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie