Зірка фільму "Кіборги" В'ячеслав Довженко вперше після розлучення розповів про новий роман

В'ячеслав Довженко розповів про побут з коханою.
Відомий український актор В'ячеслав Довженко вперше за тривалий час поділився подробицями свого особистого життя.
Так, Довженко звик тримати свої стосунки за сімома замками. Втім, вперше за шість років після розлучення з ексдружиною Ксенією Баша він все ж наважився привідкрити таємницю. Зокрема, актор зізнається, що перебуває у стосунках з дівчиною, з якою їх поєднує творчість. До того ж В'ячеслав поділився, що саме через це їм легко порозумітися у побуті:
"Дасть бог воно все вийде. Яблуко від яблуні далеко не впаде. Творчу людину важко зрозуміти в побуті, якщо ти не творча людина", - поділився знаменитість у програмі "Ранок у великому місті".
Зазначимо, актор В'ячеслав Довженко 17 років перебував у шлюбі з акторкою Ксенією Баша. Втім, 2018 року вони розлучилися. За час їхніх стосунків у них народилося двоє синів – молодший Василь і 20-річний Іван, який наразі пішов стопами батьків і навчається в університеті ім. Карпенко-Карого. До слова, у експодружжя і дітей збереглися доволі теплі стосунки.
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