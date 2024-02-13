Зірка фільму "Кіборги" В'ячеслав Довженко вперше після розлучення розповів про новий роман

Відомий український актор В'ячеслав Довженко вперше за тривалий час поділився подробицями свого особистого життя.

Так, Довженко звик тримати свої стосунки за сімома замками. Втім, вперше за шість років після розлучення з ексдружиною Ксенією Баша він все ж наважився привідкрити таємницю. Зокрема, актор зізнається, що перебуває у стосунках з дівчиною, з якою їх поєднує творчість. До того ж В'ячеслав поділився, що саме через це їм легко порозумітися у побуті:

"Дасть бог воно все вийде. Яблуко від яблуні далеко не впаде. Творчу людину важко зрозуміти в побуті, якщо ти не творча людина", - поділився знаменитість у програмі "Ранок у великому місті".

В'ячеслав Довженко. Фото: Facebook В'ячеслава Довженка

Зазначимо, актор В'ячеслав Довженко 17 років перебував у шлюбі з акторкою Ксенією Баша. Втім, 2018 року вони розлучилися. За час їхніх стосунків у них народилося двоє синів – молодший Василь і 20-річний Іван, який наразі пішов стопами батьків і навчається в університеті ім. Карпенко-Карого. До слова, у експодружжя і дітей збереглися доволі теплі стосунки.

В'ячеслав Довженко з синами та ексдружиною. Фото: Facebook В'ячеслава Довженка

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