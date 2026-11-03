Зірка фільму "Кіллхаус" Денис Капустін мобілізувався до ЗСУ: ким служить і як війна змінила його

Денис Капустін / © instagram.com/kapustinden_

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Український актор і режисер Денис Капустін, відомий за роллю у військовому екшн-трилері «Кіллхаус», після роботи над стрічкою долучився до лав Збройних сил України.

Нині він виконує бойові завдання як оператор важких бомберів і зізнається, що військова служба суттєво змінила його світогляд та ставлення до близьких. В інтерв’ю NV артист розповів, що під час підготовки до знімань йому довелося опановувати навички поводження зі зброєю та пройти навчання з керування FPV-дронами.

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У фільмі він втілив командира підрозділу ударних безпілотників. Після завершення роботи над проєктом Капустін вирішив не обмежуватися кінематографічним досвідом і мобілізувався. Актор зізнався, що розглядав різні сценарії подальшого життя, зокрема пошук роботи з можливістю бронювання або виїзд за кордон. Однак жоден із них не здавався йому прийнятним.

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Денис Капустін з побратимами / © instagram.com/kapustinden_

«Як я не дивився на якісь інші можливості — шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома — варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей», — розповів він.

Свою мобілізацію Денис назвав єдиним гідним рішенням, яке міг ухвалити в тих обставинах. На його вибір також вплинули особисті втрати: зникнення безвісти актора Нікона Федотова, з яким він дружив, та загибель артиста й бійця «Азову» Олексія Самойленка.

Наразі Капустін працює оператором важких бомберів. Його завдання — завдавати ударів по позиціях російських військ, а також доправляти українським піхотинцям необхідне забезпечення. Одним із найбільших викликів для нього стала адаптація до нового способу життя.

Денис Капустін / © instagram.com/kapustinden_

Водночас актор наголошує, що важливу роль у цьому відіграють люди поруч. Саме взаємна підтримка та спільний досвід допомагають йому долати труднощі служби.

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«Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Напевно, в цивільному житті ми б не перетиналися. А тут ми об’єднані певними обставинами», — поділився військовий.

Зміни торкнулися і його особистості. Денис зізнається, що став частіше використовувати нецензурну лексику, але водночас по-іншому відчуває близькість із рідними та друзями. Відстань між ними, за його словами, ніби збільшилася, проте почуття стали сильнішими.

Денис Капустін / © instagram.com/kapustinden_

«Спочатку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності, і любові до них», — говорить він.

Попри службу, актор не полишає думок про повернення до творчої професії. Він хоче знову виходити на театральну сцену, працювати над власними постановками та зніматися в кіно. Однак швидке повернення до цивільного життя не є для нього самоціллю. Капустін зізнався, що найбільше зараз мріє про звичайні речі, які війна змусила відкласти.

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«Тільки і живу мріями про сім’ю, дітей, вистави й кіно», — додав актор.

До речі, цього року Денис Капустін зіграв весілля з акторкою Дар’єю Творонович. Молодята організували церемонію просто неба і запросили найближчих.

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