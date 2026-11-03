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- Гламур
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Зірка фільму "Кіллхаус" Денис Капустін мобілізувався до ЗСУ: ким служить і як війна змінила його
Актор вже грав у кіно роль військового, а тепер став причетним до реального фронту.
Український актор і режисер Денис Капустін, відомий за роллю у військовому екшн-трилері «Кіллхаус», після роботи над стрічкою долучився до лав Збройних сил України.
Нині він виконує бойові завдання як оператор важких бомберів і зізнається, що військова служба суттєво змінила його світогляд та ставлення до близьких. В інтерв’ю NV артист розповів, що під час підготовки до знімань йому довелося опановувати навички поводження зі зброєю та пройти навчання з керування FPV-дронами.
У фільмі він втілив командира підрозділу ударних безпілотників. Після завершення роботи над проєктом Капустін вирішив не обмежуватися кінематографічним досвідом і мобілізувався. Актор зізнався, що розглядав різні сценарії подальшого життя, зокрема пошук роботи з можливістю бронювання або виїзд за кордон. Однак жоден із них не здавався йому прийнятним.
«Як я не дивився на якісь інші можливості — шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома — варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей», — розповів він.
Свою мобілізацію Денис назвав єдиним гідним рішенням, яке міг ухвалити в тих обставинах. На його вибір також вплинули особисті втрати: зникнення безвісти актора Нікона Федотова, з яким він дружив, та загибель артиста й бійця «Азову» Олексія Самойленка.
Наразі Капустін працює оператором важких бомберів. Його завдання — завдавати ударів по позиціях російських військ, а також доправляти українським піхотинцям необхідне забезпечення. Одним із найбільших викликів для нього стала адаптація до нового способу життя.
Водночас актор наголошує, що важливу роль у цьому відіграють люди поруч. Саме взаємна підтримка та спільний досвід допомагають йому долати труднощі служби.
«Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Напевно, в цивільному житті ми б не перетиналися. А тут ми об’єднані певними обставинами», — поділився військовий.
Зміни торкнулися і його особистості. Денис зізнається, що став частіше використовувати нецензурну лексику, але водночас по-іншому відчуває близькість із рідними та друзями. Відстань між ними, за його словами, ніби збільшилася, проте почуття стали сильнішими.
«Спочатку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності, і любові до них», — говорить він.
Попри службу, актор не полишає думок про повернення до творчої професії. Він хоче знову виходити на театральну сцену, працювати над власними постановками та зніматися в кіно. Однак швидке повернення до цивільного життя не є для нього самоціллю. Капустін зізнався, що найбільше зараз мріє про звичайні речі, які війна змусила відкласти.
«Тільки і живу мріями про сім’ю, дітей, вистави й кіно», — додав актор.
До речі, цього року Денис Капустін зіграв весілля з акторкою Дар’єю Творонович. Молодята організували церемонію просто неба і запросили найближчих.