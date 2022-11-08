Зірка фільму "Клондайк" Оксана Черкашина зіграла весілля із режисеркою Зоєю Лактіоновою

Українська акторка Оксана Черкашина, відома ролями у фільмах "Клондайк" та "Погані дороги", зіграла весілля зі своєю коханою, режисеркою Зоєю Лактіоновою.

Церемонія у колі близьких відбулася у Варшаві 7 листопада. Лактіонова поділилася ніжною світлиною із дружиною на своїй сторінці у Facebook. На фото закохані лежать на підлозі у весільному вбранні, оточені квітами та повітряними кульками.

Оксана Черкашина та Зоя Лактіонова

Про весілля Оксани та Зої стало відомо ще наприкінці жовтня. Акторка поділилася запрошенням на свято у своїх соцмережах. Подружжя зробило українське весілля із піснями, танцями та іншими розвагами для гостей. Крім того, Оксана повідомила, що усі подарунки зі свята вони із дружиною відправлять для мирних мешканців та солдатів з України.

Нагадаємо, фільм "Клондайк" про війну на Донбасі та катастрофу із літаком МН-17, у якому Оксана Черкашина зіграла одну із головних ролей, був номінований на премію "Оскар-2023" від України.

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