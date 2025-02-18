Зірка фільму "Ля Палісіада" Олейникова в критичному стані потрапила до реанімації

Лікарі вже четвертий день борються за її життя.

Українська акторка Валерія Олейникова, яка зіграла Моріку в фільмі "Ля Палісіада", потрапила до реанімації.

Сумною новиною в соцмережах поділилася організація "Сучасне українське кіно". Зазначається, що артистка наразі перебуває в реанімації. В акторки критичний стан, і лікарі вже четвертий день борються за її життя. Точний діагноз медики поки що не встановили. Однак є припущення, що Валерія Олейникова страждає від DRESS-синдрому і герпесного менінгіту.

"Наша акторка Валерія Олейникова, яку ви знаєте як Моріку з фільму "Ля Палісіада", зараз у реанімації! У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт", - йдеться в повідомленні.

Валерія Олейникова / Фото: instagram.com/oleynikovavaleria

Організація наразі відкрила збір на лікування акторки та закликає всіх небайдужих допомогти Валерії Олейниковій одужати.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги Сміху" Вєня потрапив до лікарні та переніс серйозну операцію. Виявилося, що в нього стався крововилив у мозок.

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