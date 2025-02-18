Зірка фільму "Ля Палісіада" Олейникова в критичному стані потрапила до реанімації

Лікарі вже четвертий день борються за її життя.
Українська акторка Валерія Олейникова, яка зіграла Моріку в фільмі "Ля Палісіада", потрапила до реанімації.
Сумною новиною в соцмережах поділилася організація "Сучасне українське кіно". Зазначається, що артистка наразі перебуває в реанімації. В акторки критичний стан, і лікарі вже четвертий день борються за її життя. Точний діагноз медики поки що не встановили. Однак є припущення, що Валерія Олейникова страждає від DRESS-синдрому і герпесного менінгіту.
"Наша акторка Валерія Олейникова, яку ви знаєте як Моріку з фільму "Ля Палісіада", зараз у реанімації! У неї критичний стан, і вже четверту добу лікарі борються за її життя. Остаточного діагнозу поки що немає, є попередні припущення: DRESS-синдром і герпесний менінгіт", - йдеться в повідомленні.
Організація наразі відкрила збір на лікування акторки та закликає всіх небайдужих допомогти Валерії Олейниковій одужати.
Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги Сміху" Вєня потрапив до лікарні та переніс серйозну операцію. Виявилося, що в нього стався крововилив у мозок.
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