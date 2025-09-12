ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
3 хв

Зірка фільму "Малевич" розповів, як готувався до інтимних сцен і чому плакав після знімань

Байопік про життя відомого художника стартував в українському прокаті.

Автор публікації
Анна Севастьянова
Віталій Ажнов

Відомий театральний актор Віталій Ажнов зіграв свою першу головну роль у повнометражному фільму. Зірка театру Франка розповів про те, як це бачити себе на великому екрані, чому плакав після знімань, і про знайомство з Олексієм Горбуновим.

В українських кінотеатрах стартував показ довгоочікуваної стрічки "Малевич".  Головну роль у фільмі виконав актор Віталій Ажнов. На допрем’єрному показі в розмові з журналістами ТСН.ua зірка вистав "Калігула" і "Марія Стюарт" розповів, як готувався до цієї роботи, яка сцена була найскладнішою, і чому після фіналу зйомок він ще довго не міг вгамувати емоцій.

В центрі історії - життя відомого художника-авангардиста Казимира Малевича, але не всі події на екрані відповідають біографії митця. Частину фактів автори сценарію взяли на себе сміливість дофантазувати, аби глядачеві було більш цікаво дивитися. А ще у стрічці події минулого століття перегукуються з сучасністю, зокрема, з російсько-українською війною.

Актор Віталій Ажнов / © film.ua

Актор Віталій Ажнов / © film.ua

“Я лише раз бачив цей фільм, і, чесно кажучи, мені складно оцінювати свою роботу. У цьому плані я більше сподіваюся на оцінку глядачів. Але я завжди залишаю для себе люфти, щоб бути незадоволеним собою, адже сумнів породжує розвиток”, — поділився з ТСН.ua 32-річний Віталій Ажнов.

У фільмі герой Ажнова має декілька інтимно-романтичних сцени, які грає з акторками Христиною Корчинською (“Спіймати Кайдаша") і Мариною Кошкіною (“Будинок Слово". Нескінчений роман"). За словами Віталія, дискомфорту через це він не відчував, адже вже давно знайомий з цими акторками: “Мені дуже поталанило з партнерками у цьому фільмі, адже це були мої колеги з театру Франка, тому ніяких складнощів не було. Вдома нічого не репетирували, все робили просто в кадрі". 

Актор Віталій Ажнов з акторкою Мариною Кошкіною / © film.ua

Актор Віталій Ажнов з акторкою Мариною Кошкіною / © film.ua

Зазначимо, своє особисте життя Ажнов приховує, хоча і інтригує, що вже зустрів людину, яку кохає: “Я завжди закоханий, бо Любов — це основний ресурс, основне джерело енергії, а ось про кого мова, не скажу, це секрет". 

За словами актора, найбільш складною в емоційному плані сценою, для нього стала смерть першої дружини Софії: "Я не міг заспокоїтися і з кадру в кадр мене просто накривало. Для мене тема смерті особлива, і на превеликий жаль дуже співзвучна… У мене не стало мами… А ще, я дуже сильно плакав, коли закінчилися зйомки. Бо це був своєрідний літній табір, в якому ми всі жили. Це неймовірні люди, емоції, стосунки, і коли ти з цим всім прощаєшся, стає дуже сумно”. 

Нагадаємо, у фільмі “Малевич” грають багато відомих акторів, серед яких Ірма Вітовська-Ванца, Олександр Рудинський, Наталка Васько, Олексій Горбунов. З останнім, до речі, Ажнов вперше познайомився на знімальному майданчику. 

Акторка Ірма Вітовська-Ванца / © film.ua

Акторка Ірма Вітовська-Ванца / © film.ua

Актор Олексій Горбунов / © film.ua

Актор Олексій Горбунов / © film.ua

"Це певний рівень відповідальності. Було цікаво і хвилююче, але ніяких порад, не дивлячись на свій досвід, він мені не давав”, — зізнається Ажнов.

Як ми дізналися, робота над стрічкою "Малевич" почалася більше п'ять років тому. За словами режисерки Дар’ї Онищенко, кіно створювалося в достатньо важких умовах, але на якість це не повпливало. Музику до фільму створив учасник гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч, а саундтреком стала улюблена пісня Казимира Малевича — "Гуде вітер вельми в полі" у виконанні SHUMEI.

Медіапартнер — телеканал “1+1 Україна” та 1+1 media.

