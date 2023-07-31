Морпіх Михайло Діанов заінтригував фото з Кевіном Костнером, який "приїхав" до України

У Мережі розлетілися чутки, що відомий голлівудський актор Кевін Костнер приїхав до України з несподіваним візитом.

Про приїзд зірки буцімто повідомив захисник "Азовсталі", морпіх Михайло Діанов. На своїй сторінці в Instagram він поділився усміхненою світлиною разом, зробленою у Києві.

"Впізнаєте?", - підписав фото Діанов.

Кевін Костнер та Михайло Діанов / Фото: instagram.com/dianovmiha

У коментарях користувачі Мережі одразу написали про те, що впізнали поруч із захисником зірку фільму "Охоронець". У відповідь на здогадки підписників Діанов також підтвердив, що зустрівся з Костнером.

Втім, пізніше у коментарі ТСН Діанов спростував новину про візит актора. Виявилося, що в такий спосіб військовий вирішив розіграти Мережу, а на фото поруч з ним насправді його друг, який неабияк схожий на голлівудську зірку.

Кевін Костнер / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Кевін Костнер ще на початку повномасштабної війни підтримав Україну та засудив криваву політику росії.

"Те, що відбувається зараз - це катастрофа, це ганебно, і я сподіваюся, що лідери в усьому світі еволюціонують. На жаль, їм доведеться еволюціонувати прямо зараз. Їм доведеться відповідати тому, що відбувається зараз, і нам потрібно пройти повз такий тип лідерства", - сказав тоді актор.

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