Зірка фільму "Пульс" звела з розуму своїми повністю оголеними фото

Артистка влаштувала сміливий фотосет.
Українська акторка театру та кіно Наталія Бабенко, яка стала популярною завдяки фільму "Пульс", спричинила фурор в Мережі.
На своїй сторінці в Instagram 27-річна артистка запостила серію світлин, на яких постала повністю оголеною.
На фото зірка прикрила пікантні місця білосніжним тюлем. Однак, на деяких кадрах можна помітити її оголені сіднички та груди. На знімках видно, що у акторки гарна та підтягнута фігура.
"Можливо, хтось подумає, що це занадто. Але в цих фото багато естетики і ні краплі вульгарності! Так що, кому не подобається, можете просто не дивитися! Головне внутрішня гармонія!" - підписала світлини артистка.
Зірка дійсно опублікувала досить таки відверті фото. Однак, Наталія говорить, що їй було складно наважитися на цей фотосет. Вона зізналася, що їй довелося неабияк розслабитися та довіритися фотографу. І її старання дали гарний результат, адже світлини вийшли напрочуд ніжними та гарними.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару влаштувала пікантний фотосет та повністю оголилася. Деякі фоловери не оцінили фото акторки.