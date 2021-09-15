Зірка фільму "Пульс" звела з розуму своїми повністю оголеними фото

Артистка влаштувала сміливий фотосет.

Українська акторка театру та кіно Наталія Бабенко, яка стала популярною завдяки фільму "Пульс", спричинила фурор в Мережі.

На своїй сторінці в Instagram 27-річна артистка запостила серію світлин, на яких постала повністю оголеною.

На фото зірка прикрила пікантні місця білосніжним тюлем. Однак, на деяких кадрах можна помітити її оголені сіднички та груди. На знімках видно, що у акторки гарна та підтягнута фігура.

Зірка фільму "Пульс" / instagram.com/natalibabenko

"Можливо, хтось подумає, що це занадто. Але в цих фото багато естетики і ні краплі вульгарності! Так що, кому не подобається, можете просто не дивитися! Головне внутрішня гармонія!" - підписала світлини артистка.

Повністю оголена Наталія Бабенко / instagram.com/natalibabenko

Зірка дійсно опублікувала досить таки відверті фото. Однак, Наталія говорить, що їй було складно наважитися на цей фотосет. Вона зізналася, що їй довелося неабияк розслабитися та довіритися фотографу. І її старання дали гарний результат, адже світлини вийшли напрочуд ніжними та гарними.

Оголена Наталія Бабенко / instagram.com/natalibabenko

Нагадаємо, нещодавно Ірина Сопонару влаштувала пікантний фотосет та повністю оголилася. Деякі фоловери не оцінили фото акторки.

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