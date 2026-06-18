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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
144
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1 хв

Зірка фільму жахів "Дзвінок" Дейві Чейз померла у віці 35 років

Вже відома причина смерті молодої артистки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Дейві Чейз

Дейві Чейз

Американська актора Дейві Чейз, яка у фільмі жахів «Дзвінок» зіграла головну антагоністку Самару Морган, померла.

Життя артистки обірвалося у вівторок, 16 червня, у віці 35 років, повідомляє видання TMZ. Зазначається, що ще на початку червня акторку госпіталізували до однієї з лікарень Лос-Анджелеса через погіршення стану її здоров’я. Проте Дейві Чейз стало гірше, і медики не змогли її врятувати.

Хлопець акторки говорить, що її життя обірвалося від бактеріального менінгіту та інфекції крові. Це спричинило розвиток сепсису в артистки. У результаті, організм акторки не впорався, і її серце зупинилось.

Дейві Чейз / © Associated Press

Дейві Чейз / © Associated Press

Зазначимо, Дейві Чейз — американська акторка. Свій кар’єрний шлях вона розпочала ще в дитинстві. Загалом, артистка знялась у таких популярних картинах, як «Сабріна — маленька відьмочка», «Усі жінки — відьми», «Швидка допомога», «Донні Дарко» та багато інших. Найбільшу популярність Дейві Чейз принесла роль антагоністки Самари Морган у фільмі жахів «Дзвінок», за яку вона здобула премію MTV Movie Awards.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що турецька акторка Едже Іртем раптово померла одразу після свого дня народження. Артистки не стало у віці 35 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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