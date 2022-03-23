Зірка "Гаррі Поттера" придбав футболку Усика з патріотичною символікою, аби допомогти українцям

Всі кошти з продажу лінійки одягу боксера будуть відправлені на допомогу українцям.

Зірка фільмів про "Гаррі Поттера", відомий англійський актор Олівер Фелпс, підтримав українців, які героїчно боряться з російськими окупантами.

Загалом, артист придбав футболку українського спортсмена Олександра Усика, на якій зображені синьо-жовті боксерські рукавички та герб України.

Олівер Фелпс / instagram.com/oliver_phelps

Всі зароблені кошти з продажу лінійки одягу боксера будуть відправлена на допомогу українцям, які постраждали від ворожих дій російської армії.

"Я приєднуюся до Олександра Усика, аби цією лімітованою лінійкою одягу допомогти українцям. Всі зароблені кошти будуть передані на допомогу українцям", - написав Олівер.

Разом з тим актор радить іншим користувачам Мережі долучитися до його ініціативи.

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