Зірка "Гаррі Поттера" Редкліфф розсекретив стать первістка та поділився емоціями від батьківства

Британський актор Деніел Редкліфф, який відомий за роллю Гаррі Поттера однойменному фільмі, навесні вперше став батьком, однак ретельно приховував всі подробиці батьківства.

Однак знаменитість зробив виняток та трішки привідкрив завісу особистого життя. В інтерв'ю виданню ET Редкліфф зізнався, що в них з коханою, акторкою Ерін Дарк, народився син. Щоправда, його ім'я актор поки не квапиться розсекречувати.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк / Фото: Associated Press

"Гаррі Поттер" також поділився емоціями від батьківства. За словами актора, це справді захопливо, але водночас напружено.

"Це чудово. Це божевільно та напружено, але він чудовий та Ерін чудова — це справжній привілей провести цей час із ним. Ми чудово проводимо час", - поділився знаменитість.

Деніел Редкліфф та Ерін Дарк / Фото: Associated Press

До речі, актор також потішив прихильників, що цього року повернеться до знімань фільмів. Щоправда, Редкліфф не перенавантажуватиме себе роботою, аби у нього було більше часу для сина.

Зазначимо, зірка "Гаррі Поттера" вперше став батьком у квітні цього року. Сина йому народила американська акторка Ерін Дарк. Пара перебуває у стосунках від 2012 року.

Нагадаємо, нещодавно солістка гурту ONUKA Ната Жижченко вдруге стала мамою. Артистка вже розсекретила стать та ім'я новонародженої дитини.

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