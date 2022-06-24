Зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон звернувся до українців: "Послання до хоробрих людей"

Британський актор Том Фелтон, відомий за роллю Драко Малфоя в серії фільмів про чарівника "Гаррі Поттера", активно підтримує Україну.

Знаменитість захоплюється героїзмом українців, які відважно захищають країну від російських окупантів.

Водночас, Том Фелтон говорить, що навіть у такі тяжкі часи, в Україні не забувають про порятунок чотирилапих, які також страждають від війни, яку вороже розв’язалася Росія.

Тож актор записав спеціальне відеозвернення до українців.

"Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин. Тож від Тома Фелтона усім хоробрим українцям, які зараз намагаються допомогти та зробити стільки хорошої роботи, скільки вони можуть у цей жахливий період, - надсилаю свою любов", - сказав Том Фелтон.

Окрім того, знаменитість закликає усіх небайдужих допомогти організації UAnimals, яка займається порятунком тварин.

Нагадаємо, відомий канадський рокгурт Billy Talent вирішив допомогти українцям не лише словом, а й ділом. Учасники колективу виставили на благодійній аукціон в підтримку України унікальну гітару.

Читайте також: