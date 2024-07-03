Зірка "Гаррі Поттера" Вотсон закрутила новий роман: її заскочили за поцілунками з палким брюнетом

Британська акторка Емма Вотсон, яка прославилася завдяки ролі Герміони в "Гаррі Поттері", закрутила новий роман.

Артистку заскочили за обіймами та поцілунками з палким брюнетом біля автівки. На зустріч із загадковим бойфрендом знаменитість обрала сорочку блакитного кольору. Своє кучеряве волосся Емма розпустила. Обранець акторки теж засвітився в об'єктиві у сорочці відповідного кольору.

Хто ж став новим коханням Вотсон – наразі невідомо. Папараці встигли сфотографувати парочку, коли чоловік був повернутий до камери спиною. Сама ж Емма Вотсон не з тих, хто залюбки ділиться подробицями свого особистого життя, хоча й воно в неї доволі насичене. Тож, зірка кіно не дає коментарів щодо нових стосунків.

Emma Watson has a new boyfriend



See all photos and read some BS at: https://t.co/PdU7uwvP5b pic.twitter.com/V0LkwkktuA — E͟m͟m͟a W͟a͟t͟s͟o͟n͟ U͟p͟d͟a͟t͟e͟s͟ (@EmWatsonUpdates) July 1, 2024

Зазначимо, рік тому Емма Вотсон розійшлася з британським мільярдером Брендоном Гріном. Акторка перебувала в стосунках із бізнесменом протягом півтора року.

Нагадаємо, нещодавно британська співачка Дуа Ліпа підтвердила, що більше не самотня. Виконавиця опублікувала романтичні фото з коханим, актором Каллумом Тернером, тим самим офіційно заявила про їхні стосунки.

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