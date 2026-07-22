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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Зірка "Ґодзілли проти Конґа" трагічно загинула у США: що відомо про смерть 18-річної унікальної акторки

Життя Кейлі Готтл трагічно обірвалося 21 липня. Артистці було всього 18 років.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Кейлі Готтл

Кейлі Готтл / © Associated Press

Зірка фільму «Ґодзілла проти Конґа», американська акторка Кейлі Готтл трагічно загинула у США.

Сумну новину повідомило видання TMZ. Життя акторки обірвалося вранці 21 липня. Повідомляється, що вона загинула в ДТП. Кейлі була пасажиркою Honda Accord, де, окрім неї, було ще двоє людей. За повідомленнями поліції, автівка з’їхала з дороги та врізалася у водопровідну трубу. За попередніми даними, причиною аварії могло стати перевищення допустимої швидкості.

Водій авто не зазнав значних пошкоджень, а інший пасажир відмовився від госпіталізації. Тим часом Кейлі Готтл загинула. Їй було всього 18 років. Аварія сталася в Іджамсвіллі у штаті Меріленд, США.

Кейлі Готтл / © Associated Press

Кейлі Готтл / © Associated Press

Зазначимо, що Кейлі Готтл народилася в Атланті, штат Джорджія. Від народження вона мала вади слуху і користувалася мовою жестів. Проте це їй не завадило побудувати кар’єру акторки. Вона знялася у своїй першій рекламі, коли їй було лише дев’ять років.

Також акторка зіграла у фільмах «Ґодзілла проти Конґа» та «Ґодзілла проти Конґа: Нова імперія». Вона втілила на екранах роль Джії, яка спілкувалася з Кінг-Конгом за допомогою мови жестів.

Нагадаємо, нещодавно помер український танцівник Олександр Гарбарчук. Він разом зі співачкою Русланою приніс Україні першу перемогу на «Євробаченні».

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Дата публікації
Кількість переглядів
540
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