Зірка Голлівуду Бен Стіллер після відвідин Макарова та Ірпеня зустрівся з Зеленським

Відомий американський актор Бен Стіллер сьогодні, 20 червня, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Загалом, зірка Голлівуду, який відвідав деокуповані Ірпінь та Макарів, назвав президента України "героєм".
Відео їхньої зустрічі з'явилося в Telegram-каналі Володимира Зеленського.
Президент України, своєю чергою, подякував голлівудському актору за підтримку українського народу.
"Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера укотре це підтверджує. Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч", - зазначив Зеленський.
Зазначимо, 19 червня Бен Стіллер прибув до Львова. На шляху до України актор відвідав українських переселенців у Польщі, адже знаменитість є послом доброї волі ООН. Актор поспілкувався з волонтерами і з родинами біженців зі сходу України, про це йдеться в сюжеті ТСН.
А вже 20 червня зранку його впізнали на Хрещатику, біля ЦУМу. Удень Бена бачили в напіврузнованих росіянами Макарові та Ірпені. Від коментарів артист відмовився. Лише у своєму Instagram написав, що до України приїхав, щоб допомагати людям.
До речі, попри щільний графік актора, Соломії Вітвіцькій вдалося взяти в нього ексклюзивне інтерв'ю. Про що говорили - дивіться в неділю о 21:00 в межах телемарафону "Єдині новини".
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