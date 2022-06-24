Зірка Голлівуду Бен Стіллер закликав світ допомогти біженцям з України

Відомий американський актор Бен Стіллер нещодавно приїхав до України, де зустрівся з українськими переселенцями та відвідав деокуповані населені пункти Київщини.

До свого приїзду до України, знаменитість побував у польському місті Ряшів. Саме тут прийняли сотні тисяч українців, які тікали від війни.

Як йдеться в сюжеті ТСН, у центрі для біженців посол доброї волі ООН Бен Стіллер поспілкувався з дітьми. Актор під час зустрічі намагався зробити все, аби дітлахи хоча б ненадовго забули про пережиті жахіття війни.

Далі Стіллер приїхав до Львова, а звідти – вже вирушив до Києва. Першою чергою актор відвідав міста Київщини, де велися активні бойові дії з російськими окупантами. Актор на власні очі побачив, який насправді має вигляд так звана "спеціальна воєнна операція" Кремля.

Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

"Я спілкуюся з людьми, що постраждали від війни. Вони розповідають, як вона змінила їхні життя. Війна та насилля руйнують життя у всьому світу. Ніхто не залишає свої оселі від хорошого життя. Пошук безпеки - це право, яким повинні мати змогу скористатися всі!" – сказав Стіллер.

Після того, що актор побачив Ірпінь та Макарів , Бен поїхав на зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Стіллер зізнався, що бачити війну по телевізору – зовсім не те, що побачити її наслідки на власні очі. Зеленський тим часом просить - не робити війну в Україні нормою.

Володимир Зеленський та Бен Стіллер / Фото: president.gov.ua

"Ми розуміємо: щодня говорити про війну в Україні - нецікаво, це втомлює. Але для нас це вкрай важливо! Важливо, щоб відомі та впливові люди говорили про це, щоб нарешті змусити Росію зупинитися", - наголосив Зеленський.

Візит актора та посла доброї волі ООН в Україну припав на Міжнародний день біженців. Побачивши наслідки нечуваної жорстокості в центрі Європи, Бен Стіллер закликав увесь цивілізований світ зробити все можливе, щоби не лише біженці з України, а й у всьому світу - дістали захист.

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