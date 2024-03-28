Зірка Голлівуду Іванна Сахно відмовилася грати росіянку і розірвала контракт з Netflix

Голлівудська акторка родом з України Іванна Сахно вперше розповіла, що розірвала контракт з Netflix.

Сахно дала інтерв’ю Марічці Падалко, в якому розповіла, що її ще під час ковіду затвердили на роль американки, яка родом з Радянського Союзу:

“Моя команда навіть знає, одразу каже ні. В мене був момент, я була залучена у серіалі Netflix. Це було під час ковіду. Це була роль росіянки. Це була роль американки, але в неї був бекграунд з Радянського Союзу. Я вже була приєднана до цього проєкту, тому що на той момент це була така, одна з перших головних ролей у великому серіалі Netflix. Ми не почали знімання, ми одразу закрилися на ковід. І я зрозуміла, що я не можу грати людину, навіть з Радянського Союзу. Я розірвала контракт з Netflix. Трошки проблеми у мене були”, - розповіла Сахно.

Іванна Сахно / Фото: Associated Press

Артистка поділилася, що не може озвучити, яку суму штрафу тепер винна Netflix через своє рішення, але поділилася, що за наступну роботу, яку вона робить з Netflix, вона винна 50 відсотків її зарплати.

Також Сахно наголосила, що вона ніколи не погодиться грати росіянку через свої моральні цінності. Акторка зазначила, що зараз в Голлівуді все менше й менше репрезентують Росію.

Іванна Сахно / Фото: instagram.com/ivannasakhno

Зазначимо, що Іванна Сахно у 15 років разом з мамою переїхала до США. З 2013 року артистка живе та працює у Лос-Анджелесі. Українському глядачеві артистка, якій 26 років, відома за ролями в у ситкомі "Леся+Рома", біографічній стрічці "Іван Сила". У Голлівуді акторка вже встигла зіграти у блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання", екшн-комедії "Шпигун, який мене кинув" та серіалі Disney+ "Асока".

У квітні 2023 року Іванна Сахно приїздила до Києва, де показалася у бомбосховищі під час повітряної тривоги та послала російського диктатора Путіна на три літери.

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