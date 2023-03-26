Зірка Голлівуду Орландо Блум приїхав до України та зустрівся з дітьми у метро

Голлівудський актор Орландо Блум, який є послом доброї волі UNICEF, приїхав до України.

Про це знаменитість повідомив у своєму Instagram. Як зізнався актор, востаннє він був в Україні 2016 року і тоді навіть подумати не міг, що країною пошириться повномасштабна війна.

Орландо Блум в Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

"Я прибув до України вперше 2016 року. Я б ніколи не подумав, що війна може загостритися всією країною", - поділився Блум.

Зірка Голлівуду, як посол доброї волі UNICEF, приїхав до України з метою підтримати дітей та відволікти їх від реалій війни. Зокрема, у метро знаменитість зустрівся з дітлахами, які перебувають у дитячому центрі "Спільно".

Орландо Блум в Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

Орландо Блум в Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

"Мені пощастило почути дитячий сміх у центрі "Спільно", який підтримує UNICEF, безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть грати, навчатися та отримувати психосоціальну підтримку. Таких центрів тут понад 180. Той, який я відвідав сьогодні, був побудований глибоко в метро, щоб забезпечити їхню безпеку. На кілька годин щодня батьки можуть залишити своїх маленьких дітей і дати їм пограти в ігри та просто побути дітьми. Було також багато приладдя для мистецтва та матеріалів для рукоділля, що дозволяє їм творчо виражатися. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - наголосив актор.

Орландо Блум в Україні / Фото: instagram.com/orlandobloom

Зазначимо, 2016 року Орландо Блум приїжджав до України. Тоді знаменитість вирушив на Донбас. Там актор відвідав Святогірськ, Краматорськ, Слов'янськ і Маріуполь.

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