Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс вагітна другою дитиною

Американська акторка Дженніфер Лоуренс, яка грала у фільмі "Голодні ігри", чекає на народження другої дитини.

Про те, що знаменитість при надії, заговорили у неділю, 20 жовтня. Саме тоді володарка "Оскара" вийшла у Лос-Анджелесі на вечерю у вбранні доволі вільного крою, яке вже не приховувало її помітно округлий животик.

Врешті, представники Дженніфер Лоуренс підтвердили виданню Vogue, що вона дійсно чекає на народження другої дитини. Термін вагітності наразі невідомий так само, як і стать майбутнього маляти.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Зазначимо, батьком дитини Лоуренс став директор художньої галереї Кук Мароні, з яким вона перебуває в стосунках від 2018 року. Пара зіграла весілля у жовтні 2019-го, а вже в лютому 2022-го у подружжя народився первісток Сай.

Нагадаємо, нещодавно донька американського репера Емінема оголосила про вагітність. Також Гейлі Джейд Скотт розсекретила стать майбутнього маляти.

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