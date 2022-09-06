Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс вперше назвала стать та ім'я свого первістка

У лютому володарка "Оскару" Дженніфер Лоуренс вперше стала мамою. Про вагітність акторки стало відомо у вересні минулого року.

Весь цей час Дженніфер ретельно приховувала усі подробиці про дитину від журналістів, не розголошуючи ані ім'я, ані стать первістка. Однак у інтерв'ю для Vogue Лоуренс зізналася, що народила сина.

Хлопчик отримав ім'я Сай, на честь відомого американського художника Сая Твомблі, якого дуже любить чоловік Дженніфер.

Акторка зізналася, що напочатку була готова до того, що не одразу відчує зв'язок із дитиною, однак зараз усі почуття Лоуренс сильно змінилися.

Фото: Associated Press

"На ранок після пологів я відчула, що все моє життя почалося спочатку. Мовляв, зараз перший день мого життя. Я просто була такий закохана. Я закохалася у всіх дітей всюди. Новонароджені просто чудові. Це рожеві, опухлі, тендітні малюки. Тепер я люблю всіх дітей", - поділилася Дженніфер.

Натомість акторка зазначила, що не хоче аби за життям її сина слідкували папараці. Тому зірка "Голодних ігор" буде намагатися й надалі якомога менше розповідати про приватне життя.

Такої ж позиції у вихованні дитини дотримується й співачка Ріанна. нагадаємо, днями молоду маму заскочили під час прибирання у ресторані в Нью-Йорку.

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