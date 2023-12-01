Зірка "Голодних ігор" Туччі приготував борщ за українським рецептом: реакція кухаря Клопотенка

Американський актор Стенлі Туччі, відомий своїми ролями у фільмах "Голодні ігри" і "Диявол носить Prada", показав, як готує борщ за улюбленим рецептом.

Так, 63-річна зірка спробував сили у приготуванні української традиційної страви і показав процес у своєму фотоблогу. До речі, він зазначив, що борщ навчили його готувати саме українці, коли він приїздив до Молдови.

"Нещодавно я повернувся з Молдови. Я був там з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, щоб побачити багатьох біженців з України. Це надзвичайно надихнуло мене. Однією зі справ, яку я там виконував було приготування їжі. Українські жінки навчили мене готувати борщ, який я обожнюю. Тому покажу вам цей рецепт на знак поваги до них", – розповів актор.

Для приготування борщу Туччі використав декілька базових інгредієнтів. Зокрема, капусту, моркву, цибулю, часник, томатну пасту, картоплю й буряк.

Стенлі Туччі показав процес приготування українського борщу

Український кулінар-реформатор Євген Клопотенко, за сприяння якого борщ був визнаний нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО, також залишив свій коментар під дописом знаменитого актора. Він подякував за такого роду підтримку України.

"Дякуємо за підтримку. Борщ неперевершений", – написав відомий в Україні ресторатор.

Стенлі Туччі / Фото: Associated Press

Втім, сам актор недооцінив свої кулінарні здібності й підписав відео лише як "спробу". Також у коментарях він різко відповів деяким юзерам, які заперечували виникнення страви на теренах України. Стенлі спростував хибні думки, нагадавши, що борщ – традиційна українська страва, яка "визнана нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО".

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