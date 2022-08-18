Зірка "Голосу країни-10" Андрій Подкалюк показав свою вагітну дружину у кліпі

Учасник 10-го сезону вокального шоу "Голос країни" у команді MONATIK Андрій Подкалюк випустив дуже світлу новинку "Наступна весна", яка присвячена всім сім'ям, які вимушені були роз'їхатись задля безпеки.

"Своєю піснею я хочу підтримати народ України, сім'ї, які були змушені на якийсь час роз'їхатись. Я розумію біль людей, багато моїх близьких та друзів так само відправили своїх дружин і дітей на чужину задля їхньої безпеки. Але весна обов'язково прийде і дружини повернуться до своїх чоловіків, а діти до батьків", - прокоментував Андрій Подкалюк.

"Наступна весна" – це про світлі почуття, віру в перемогу та найкращі сподівання. Пісня для кожного українця, який вірить у нашу перемогу та наступну щасливу, переможну весну.

Разом з треком Андрій Подкалюк випустив і кліп, у якому головною героїнею відео стала дружина співака. Тільки щирі емоції та людська простота, пронизана дуже чуттєвим та життєствердним саундом.

Шанувальники зізналися, що пісня пробрала їх до мурах: "дуже гарно", "пісня просто до мурах", "мене пробило на сльози".

Читайте також: