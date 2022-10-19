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Зірка "Голосу країни", колоритний Козак Сіромаха почав співпрацю з лейблом alyona alyona

Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Зірка "Голосу країни", колоритний Козак Сіромаха почав співпрацю з лейблом alyona alyona

Козак Сіромаха

Лейбл ENKO пояснив, чому почав співпрацю з колоритним артистом.

Співак Олександр Люббоженко, більш відомий як колоритний Козак Сіромаха, почав співпрацювати з музичним лейблом ENKO, який заснували alyona alyona та Іван Клименко.

Лейбл ще два роки тому зацікавився музикантом. Щоправда, було складно знайти контакти Олександра, оскільки він не користується мобільним телефоном. Співачка Джамала допомогла ENKO відшукати артиста. Тоді лейбл записав Олександру акустичний альбом, який Козак Сіромаха так і не оприлюднив.

Козак Сіромаха / ©
Козак Сіромаха

"Десь півтора місяця я намагався знайти його контакт. Це було не так легко, мушу зізнатися, оскільки Козак Сіромаха не користується мобільним телефоном. Нам допомогла Джамала сконтактуватися з ним. Два роки тому це ще було. Ми тоді запросили його на студію і записали акустичний альбом. Вирішили зробити йому такий подарунок. Хоча Козак Сіромаха його так і не випустив за ці два роки, але каже, що слухає вдома з друзями", - розповів музичний продюсер Іван Клименко.

Козак Сіромаха / ©
Козак Сіромаха

Нині ж у музичного лейбла досить амбітні плани щодо Козака Сіромахи. Зокрема, ENKO планує випустити з Олександром чимало цікавих композицій, аби ще більше познайомити слухачів з українською культурою та традиціями.

"Мені здається, що Козак Сіромаха -  досить сильний носій української культури, а особливо козацтва. Мені він імпонує не тільки як персонаж, а й як сильна вольова людина з принципами та цінностями. До речі, деякі у нас схожі. Думаю, у спільній синергії нам вдасться створити багато нового і крутого матеріалу, яким вже зовсім скоро почнемо ділитися зі слухачами" – поділився засновник лейблу ENKO.

Козак Сіромаха / ©
Козак Сіромаха

До речі, Мережу вже підкорило спільне відео Козака Сіромахи з гуртом Kalush Orchestra "Крадуть русаки наш сонях", в якому артисти заспівали про козаків.

Нагадаємо, Козак Сіромаха відомий своєю участю в телевізійному шоу "Голос країни-8". Там він виступив із піснею "Засвіт встали козаченьки" та розвернув до себе усі чотири тренерські крісла.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
407
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