Зірка "Голосу країни" вийшла заміж і здивувала незвичайним весіллям

Обранцем виконавиці став популярний саундпродюсер та музикант.
Фіналістка сьомого сезону вокального проєкту "Голос країни" Анна Кукса вийшла заміж через рік після заручин.
Обранцем виконавиці став популярний саундпродюсер та музикант Антон Борзенко, який відомий своєю співпрацею з такими зірками як Настя Гонцул, Віра Брежнєва, MAYOROVA. Радісною новиною про весілля закоханих поділилася подруга Кукси, акторка Анна Кошмал, яка з сином була присутня на святі. Самі молодята поки не квапляться розповідати про новий статус в їхньому подружньому житті.
Також Кошмал і поділилася декількома кадрами з незвичайного весілля своєї подруги. Загалом, парочка відмовилася від традиційного святкування. Анна Кукса обрала стриману мінікофтину та штани в білих кольорах. Згодом учасниця "Голосу країни" переодягнулася в сукню. А от Антон Борзенко обрав білу сорочку та коричневі брюки. Молодята розділили святковий день лише з найближчими та найріднішими.
"Віддаю останню незаміжню подружку", - підписала весільні кадри Анна Кошмал.
Зазначимо, Анна Кукса родом із Житомира. Вона прославилася 2017 року, коли спробувала свої сили на проєкті "Голос країни" і потрапила до команди тренерки Джамали. Врешті, Кукса дійшла до фіналу, але перемогу не виборола.
Співачка заручилася з бойфрендом наприкінці серпня минулого року. Закохані живуть в Києві та володіють кав'ярнею, де організовують вокальні вечори.
Нагадаємо, нещодавно американська співачка Леді Гага офіційно підтвердила, що виходить заміж. Виконавиця випадково обмовилася про заручини з бойфрендом.
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