Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до Києва і показався в центрі міста

Ірландській актор пробуде в українській столиці приблизно чотири дні.
Відомий ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон, як було анонсовано раніше, приїхав до України.
Наразі артист перебуває в Києві. Про приїзд Глісона повідомила українська режисерка Катерина Чепура, яка у себе на Facebook опублікувала фото зі знаменитістю, зроблене у центрі столиці. Вона й організувала приїзд Глісона.
Опубликовано Kateryna Chepura Четверг, 16 февраля 2023 г.
У столиці актор перебуватиме три-чотири дні. Під час візиту до України Глісон зустрінеться з українськими військовими, артист вже провів зустріч з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, а гроші з цього заходу передадуть на допомогу українській армії. Пізніше, о 17:00 в театрі відбудеться благодійний кіноінтенсив. Вилучені кошти спрямують на придбання вантажівки для мінометників.
Окрім того, відомо, що актор разом з друзями привіз до нашої країни пікап для ЗСУ.
Нагадаємо, що інша акторка з серіалу "Гра престолів", онука легендарного Чарлі Чапліна Уна Чаплін обурила своєю підтримкою країни-агресорки Росії. Артистка заявила, що "втомилася від того, що росіяни – погані хлопці".
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