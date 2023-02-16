Зірка "Гри престолів" Джек Глісон приїхав до Києва і показався в центрі міста

Відомий ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон, як було анонсовано раніше, приїхав до України.

Наразі артист перебуває в Києві. Про приїзд Глісона повідомила українська режисерка Катерина Чепура, яка у себе на Facebook опублікувала фото зі знаменитістю, зроблене у центрі столиці. Вона й організувала приїзд Глісона.

У столиці актор перебуватиме три-чотири дні. Під час візиту до України Глісон зустрінеться з українськими військовими, артист вже провів зустріч з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках, а гроші з цього заходу передадуть на допомогу українській армії. Пізніше, о 17:00 в театрі відбудеться благодійний кіноінтенсив. Вилучені кошти спрямують на придбання вантажівки для мінометників.

Джек Глісон у серіалі "Гра престолів"

Окрім того, відомо, що актор разом з друзями привіз до нашої країни пікап для ЗСУ.

Нагадаємо, що інша акторка з серіалу "Гра престолів", онука легендарного Чарлі Чапліна Уна Чаплін обурила своєю підтримкою країни-агресорки Росії. Артистка заявила, що "втомилася від того, що росіяни – погані хлопці".

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