Зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа офіційно розлучається з дружиною і вперше назвав причину

Виявилося, що пара не разом понад три роки, однак лише зараз подала документи на розірвання шлюбу.

Голлівудський актор Джейсон Момоа офіційно розлучається з дружиною, американською акторкою Лізою Боне.

Як пише The Guardian, саме артистка подала документи на розірвання шлюбу до окружного суду Лос-Анджелеса. У спільній заяві вказується, що причиною такого рішення стали особисті розбіжності, з якими вони не можуть миритися.

Колишні закохані вже також поділили спільні активи та вказали, що жодна особа не повинна отримувати фінансової підтримки. Окрім того, Джейсон та Ліза домовилися про спільну опіку над їхніми неповнолітніми дітьми.

Джейсон Момоа та Ліза Боне / Фото: Associated Press

Зазначимо, актори почали зустрічатися 2005 року, а одружилися лише 2017. Разом вони виховують 16-річну доньку Лолу та 15-річного сина Накоа-Вуфла. Вперше про розлучення актори повідомили на початку 2022 року. Та, виявилося, що насправді Момоа та Боне не перебувають у стосунках від жовтня 2020 року. Офіційно суд розлучить пару лише через пів року після подання всіх необхідних документів.

Джейсон Момоа та Ліза Боне / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно друга дружина турецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу вперше підтвердила їхнє розлучення. Лілія також заговорила про причини розриву стосунків.

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