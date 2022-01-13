Зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа розлучається з дружиною після 17 років стосунків

Ексзакохані виступили з офіційною заявою.

Голлівудський актор Джейсон Момоа та його дружина, акторка Ліза Боне шокували прихильників сумною звісткою.

Після 17 років стосунків, з яких п'ять вони були у шлюбі, пара вирішила розлучитися. З офіційною заявою Джейсон та Ліза виступили разом та опублікували відповідні пости у себе на сторінках в соцмережах:

Джейсон Момоа та Ліза Боне / Associated Press

"Ми всі відчули тиск і зміни в ці часи трансформації... Розгортається революція, і наша сім'я не виняток... Наростаючи в результаті сейсмічних зрушень, що відбуваються. Отже, ми ділимося новинами нашої родини, що ми розлучаємось. Ми ділимося цим не тому, що вважаємо це гідним новин. Але щоб, продовжуючи своє життя, ми могли робити це з гідністю та чесністю. Кохання між нами продовжується, набуваючи нових форм. Ми звільняємо одне одного, аби бути тим, ким ми вчимося стати…", - йдеться у повідомленні.

Причину розлучення Момоа не вказав.

Зазначимо, що Джейсон Момоа та Ліза Боне одружилися 2017 року. У ексзакоханих є двоє дітей – 14-річна донька Лола та 13-річний син Накоа-Вулф. Також у Боне від попереднього шлюбу з музикантом Ленні Кравіцем є 33-річна донька Зої Кравіц.

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