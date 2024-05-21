Зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа вперше після розлучення закрутив новий роман і показав кохану

Зірка "Гри престолів", голлівудський актор Джейсон Момоа вперше після розлучення закрутив новий роман і показав свою обраницю.

У Instagram зірка Голлівуду офіційно підтвердив, що більше не самотній. Момоа опублікував фото з обраницею, які були зроблені під час їхньої спільної з друзями подорожі до Японії. На одному зі знімків вони позували за спільною вечерею. На світлині актор ніжно обіймає свою кохану. А от на іншому знімку закохані мило позували на тлі водойми.

Джейсон Момоа з новою обраницею та друзями / Фото: instagram.com/prideofgypsies

"Японія - ти мрія, що здійснилася, ти підкорила мене", - підписав кадри актор.

До слова, обраницею 44-річного Момоа стала 32-річна акторка Адріа Архона. Коли почалися їхні стосунки – невідомо. Однак нещодавно на Comic Con актор натякав, що більше не самотній.

Джейсон Момоа з новою обраницею / Фото: instagram.com/prideofgypsies

Зазначимо, протягом 17 років Джейсон Момоа перебував у стосунках з акторкою Лізою Боне. На початку цього року подружжя почало процес розірвання шлюбу. Та насправді пара не разом від жовтня 2020 року. У колишніх закоханих є двоє спільних дітей – донька Лола та син Накоа-Вулф.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що онука Софії Ротару закрутила новий роман. Соня Євдокименко зустрічається з американським мільярдером.

Читайте також: