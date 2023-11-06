Зірка "Гри престолів" планує зіграти в українському фільмі: "З агентами розглядає матеріал"

Зірка серіалу "Гра престолів", ірландський актор Джек Глісон неочікувано заявив про бажання зіграти в українському фільмі.

Цим він поділився під час заходу NGO, який відбувся у Лондоні. У "Сніданку з 1+1" у рубриці "ЖВЛ" режисерка майбутньої стрічки Ксенія Бугрімова більш детально про це розповіла. За її словами, Джек Глісон бачить себе в ролі Володимира Івасюка, однак вона б хотіла, аби він зіграв Григорія Сковороду. Бугрімова зазначила, що вже надіслала матеріал актору. Наразі його агенти з юридичної точки зору розглядають, настільки цей задум можливо втілити в життя.

Джек Глісон на заході NGO / Фото: instagram.com/talentedu_uk

"Він мені дуже нагадує Сковороду. Звісно, йому обидві пропозиції дуже цікаві. Я надіслала йому матеріал. Він зараз з агентами його розглядає. Він сказав на камеру людям, що він хоче. Але це емоційно. Далі виступають юридичні агенти, які може й не хочуть, а може й хочуть", - поділилася режисерка.

До речі, на заході NGO Джек Глісон англійською мовою прочитав вірш поета Сергія Жадана. Актор прийшов на подію у вишиванці, взяв із собою футболку із написом "Чебуреки сила — ворогу могила", а також рожеву панамку із логотипом Kalush Orchestra. Як виявилося, це була ініціатива самого Глісона.

Джек Глісон / Фото: Associated Press

"Говорить, що в нього є вишиванка. Він показує свою вишиванку. Він прийшов з футболкою та панамкою Kalush Orchestra", - пригадала Бугрімова.

Нагадаємо, Джек Глісон активно підтримує Україну у війні з Росією. На початку 2023 року знаменитість приїжджав до Києва, куди привіз пікапи для ЗСУ. Також актор взяв участь в низці благодійних заходів.

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