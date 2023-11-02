Зірка "Гри Престолів" приголомшив прочитанням вірша відомого українського поета

Ірландський актор Джек Глісон, відомий завдяки серіалам "Гра Престолів" і "Сексуальна освіта", вкотре приїхав до України.

Зірка прочитав вірш "Плеєр" ("Headphones") українського письменника Сергія Жадана англійською мовою. Це відбулося у рамках події NGO організації "Talented U". Ведучою заходу була відома теле- та радіоведуча Маша Виноградова.

Цікаво, що обраний переклад вірша було оприлюднено у The New York Times.

Під час декламування Жадана Глісон вирізнився своїми вбраннями. Актор був убраний у вишиванку, але незадовго до — у футболку з написом "Чебуреки сила — ворогу могила". Його образ також доповнювала рожева панама Kalush Orchestra.

Актор з серіалу "Гра Престолів" неочікувано зачитав вірш Сергія Жадана

Ба більше, Джек Глісон висловив свою готовність знятися у фільмі української кінорежисерки Ксенії Бугрімової. Поки що незрозуміло, про яку саме стрічку йдеться. Цілком можливо, що це буде фільм про творця легендарної пісні "Червона Рута", передає Telegram-канал Muzvar.

Ведуча заходу Маша Виноградова вже встигла поділитися враженнями від зустрічі на своїй сторінці в Instagram. За її словами, Джек насправді "дуже простий, свідомий і щирий". Саме це дозволяє "не відводити від нього погляду".

Джек Глісон і Маша Виноградова / Фото: instagram.com/talentedu_uk

Нагадаємо, що актор Джек Глісон неодноразово висловлював свою чітку проукраїнську позицію. Зірка є великим другом України. Він вже долучався до низки благодійних заходів, спрямованих на допомогу ЗСУ. Зокрема, на початку 2023 року знаменитість проводив благодійні зустрічі у Києві, виставляв статуетку свого персонажа на аукціон і привіз пікап для українських бійців з Великої Британії.

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