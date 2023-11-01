Зірка "Гри престолів" Софі Тернер через два місяці після розлучення закрутила новий роман

Зірка серіалу "Гра престолів", британська акторка Софі Тернер після розлучення з американським музикантом Джо Джонасом поринула в новий роман.

Знаменитість запідозрили в романтичних стосунках з британським аристократом Перегріном Пірсоном. До слова, парочка провела час разом у Парижі, куди вони приїхали на Кубок світу з регбі. Папараці The Sun навіть вдалося заскочити Софі та Перегріна за поцілунком і зробити фото. Щоправда, на знімку обличчя ані акторки, ані аристократа не видно.

Софі Тернер та Перегрін Пірсон

Зазначимо, у вересні Софі Тернер офіційно підтвердила розлучення з музикантом Джо Джонасом, з яким прожила у шлюбі чотири роки та від якого народила двох доньок. Причину розриву пара не називала, однак артист натякав, що його дружина проводить багато часу на вечірках та не приділяє увагу дітям. На розлучення подав саме Джонас.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

Сама ж Софі запевняла, що про розлучення взагалі дізналася з новин у ЗМІ. Також акторка збиралася судитися з колишнім чоловік за опіку над дітьми. Експодружжю вдалося мирно врегулювати всі питання. До речі, офіційно вони поки не розлучені.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

Тим часом Перегрін Пірсон у вересні теж розлучився з дружиною, принцесою Греції та Данії — Марією-Олімпією.

Перегрін Пірсон із колишньою дружиною / Фото: Getty Images

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