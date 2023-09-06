Зірка "Гри престолів" Софі Тернер офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком, музикантом Джо Джонасом.

Відповідну заяву знаменитість зробила у своєму Instagram. Акторка зазначила, що на тему їхнього розлучення ширитися чимало різних чуток, тож вони з музикантом вирішили розставити всі крапки над "і".

Софі Тернер підтвердила, що дійсно розлучається з Джо Джонасом. За словами Тренер, це було їхнє спільне рішення і після розриву вони хочуть залишитися у хороших стосунках.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

"Заява від нас двох: "Після чотирьох прекрасних років шлюбу ми спільно вирішили розірвати наш шлюб полюбовно. Є багато спекулятивних тем про те, чому, але насправді це спільне рішення. Ми щиро сподіваємося, що всі зможуть поважати наші бажання щодо конфіденційності для нас і наших дітей", - йдеться в заяві колишнього подружжя.

Софі Тернер розлучається з Джо Джонасом / Фото: Instagram/sophiet

Тим часом видання TMZ дізналося, що насправді заяву на розлучення подав саме Джо Джонас. Згідно з документами, які змогли отримати американські журналісти, музикант просить про спільну опіку над дітьми, а також вирішити питання щодо аліментів, щоб не лише він їх сплачував, а й колишня дружина теж.

Нагадаємо, чутки про розрив знаменитостей почали ширитися декілька днів тому. Повідомлялося, що Джо Джонас став ініціатором розлучення з Софі Тернер після чотирьох років шлюбу. У подружжя нібито останні пів року були проблеми у стосунках. Ба більше, останні три місяці їхні спільні доньки жили саме з музикантом. Хоч у Джонаса були гастролі містами США, він брав дітей з собою у тур.

Зазначимо, Софі Тернер та Джо Джонас одружилися у травні 2019 року. У липні 2020 року у пари народився первісток, а через два роки на світ з'явилася їхня друга донька.

Читайте також: