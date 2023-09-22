Зірка "Гри престолів" Софі Тернер подала до суду на Джо Джонаса і заявила, що він вкрав у неї дітей

Розлучення зірки "Гри престолів" Софі Тернер та музиканта Джо Джонаса набирає обертів та стає все більш скандальним.

Британська акторка неочікувано заявила, що ексчоловік вкрав у неї дітей. Як пише Page Six, Софі Тернер вже подала заяву до суду з проханням повернути їй "незаконно вилучених та утримуваних" доньок. Акторка стверджує, що в них з Джонасом була домовленість: у разі чого, їхні діти житимуть у Великій Британії. Однак музикант нібито забрав доньок та їхні паспорти та не віддає їх Тернер.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

Представники артиста вже прокоментували скандальні звинувачення. Вони звинуватили акторку в брехні. Зазначається, що доньки перебували останні три місяці під опікою Джонаса за згодою двох сторін, а наразі ж вони живуть з Тернер. Представники стверджують, що акторка хоче вивезти дітей до Великої Британії, аби там відбувався процес розірвання шлюбу.

"Це прикра юридична суперечка через шлюб, який, на жаль, добіг кінця. Коли використовуються такі формулювання, як "викрадення", це в кращому випадку вводить в оману, а в гіршому – серйозне порушення правової системи. Діти не були викрадені. Після того, як діти перебували під опікою Джо протягом останніх трьох місяців за згодою обох сторін, зараз вони з матір'ю. Софі висуває цю вимогу лише для того, щоб перенести процес розірвання шлюбу до Великої Британії та назавжди вивезти дітей із США", - прокоментував представник музиканта, пише Daily Mail.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

До речі, Софі також заявила, що про розлучення дізналася з новин у ЗМІ. Представник музиканта спростував і ці слова акторки. За його словами, Джонас спочатку обговорив із Тернер свої наміри, а вже потім подав заяву на розлучення.

"Після кількох розмов із Софі Джо ініціював процес розірвання шлюбу у Флориді, оскільки Флорида є відповідною юрисдикцією для розгляду справи. Софі знала, що Джо збирається подати на розлучення", - додав представник музиканта.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на початку вересня почали ширитися чутки, що Джо Джонас подав на розлучення із Софі Тернер. Згодом акторка офіційно підтвердила, що вони розлучаються. Тернер стверджувала, що вони не планують влаштовувати гучних скандалів на цю тему та залишаться приятелями.

Читайте також: