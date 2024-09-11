Зірка "Гри престолів" Софі Тернер і Джо Джонас офіційно розлучилися через рік після розриву

Зірка серіалу "Гра престолів", британська акторка Софі Тернер, та американський музикант Джо Джонас офіційно розлучилися.

Про це повідомляє видання TMZ. Колишні закохані оголосили про розрив стосунків ще рік тому, і весь цей час тривала судова тяганина, адже вони мають двох маленьких дітей. Врешті експодружжя дійшло згоди щодо опіки над ними та в суді завершило процес розірвання шлюбу. Щоправда, умови угоди між Тернер і Джонасом залишилися конфіденційними. Досягнути згоди щодо поділу спільного майна та опіки над дітьми ексам допомагав представник.

Софі Тернер і Джо Джонас / Фото: Associated Press

Зазначимо, Софі Тернер і Джо Джонас почали зустрічатися 2016 року, а вже 2019-го одружилися. За час шлюбу в пари народилося двоє спільних доньок. 2023 року стало відомо, що акторка та музикант розлучаються, а ініціатором цього рішення став саме Джонас через проблеми у стосунках.

Софі Тернер і Джо Джонас / Фото: Associated Press

Щоправда, після розриву артисти не сумували довго на самоті. Софі Тернер згодом закрутила роман із британським аристократом Перегріном Пірсоном, а Джо Джонас наразі перебуває в стосунках з акторкою Лайлою Абдаллою.

Нагадаємо, нещодавно український медійник ліванського походження Валід Арфуш підтвердив, що рік тому розлучився з дружиною, дизайнеркою Лідією Петровою. Також бізнесмен пояснив, чому вони розірвали шлюб після 22 років стосунків.

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