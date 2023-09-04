Зірка "Гри престолів" Софі Тернер та Джо Джонас розлучаються після чотирьох років шлюбу – ЗМІ

Зірка "Гри престолів" Софі Тернер та музикант Джо Джонас розлучаються після чотирьох років шлюбу.

Принаймні так розповіли виданню TMZ джерела, близькі до оточення пари. Зазначається, що ініціатором розриву став саме Джонас. Він вже нібито поспілкувався з двома адвокатами, що спеціалізуються на розлученнях в Лос-Анджелесі, та вже готує необхідні документи для розірвання шлюбу.

До слова, на перший погляд, у стосунках Джо та Софі нібито все чудово. Однак, інсайдери стверджують, що останні шість місяців у них були серйозні проблеми. Окрім того, Джонас нібито останні три місяці сам піклується про їхніх двох маленьких донечок, навіть попри те, що його гурт перебуває на гастролях.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

Чутки про розлучення підігріває й те, що останнім часом музикант почав з'являтися на публіці без обручки. Масла до вогню додає й те, що вони нещодавно продали свій розкішний особняк у Маямі, який купили лише рік тому.

Видання звернулося до подружжя за офіційними коментарями, однак наразі пара відмовилася бодай щось пояснювати.

Софі Тернер та Джо Джонас / Фото: Associated Press

Зазначимо, Софі та Джо почали зустрічатися у листопаді 2016 року. Вже у травні 2019 вони зіграли весілля у Лас-Вегасі. У липні 2020 року у пари народився первісток, а вже у липні 2022 на світ з'явилася їхня друга донька.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Назар Грабар прокоментував розлучення зі своєю дружиною Катериною та зізнався, чи вільне його серце.

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