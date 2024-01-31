Зірка "Гри престолів" Софі Тернер вперше підтвердила роман з британським аристократом

Артистка показала, як разом з коханим та друзями насолоджувала відпочинком на гірськолижному курорті.

Зірка серіалу "Гра престолів", британська акторка Софі Тернер офіційно підтвердила нові стосунки.

Обранцем знаменитості став британський аристократ Перегрін Пірсон, у стосунках з яким її запідозрили ще на початку листопада минулого року. Акторка у своєму Instagram опублікувала їхні спільні фото.

Софі Тернер на відпочинку з коханим та друзями / Фото: Instagram/sophiet

Зокрема, парочка разом з друзями насолоджувалася відпочинком на гірськолижному курорті. На фото, які опублікувала Софі, вони каталися на підіймачу, лижах, милувалися засніженими краєвидами та позували на тлі гір.

Софі Тернер / Фото: Instagram/sophiet

До речі, акторка також потішила фанів і доволі пікантним знімком. Знаменитість показалась у бікіні біля басейну та похизувалася своєю стрункою фігурою.

Софі Тернер / Фото: Instagram/sophiet

Зазначимо, восени минулого року Софі Тернер оголосила про розлучення з американським музикантом Джо Джонасом. Пара прожила у шлюбі чотири роки та разом виховує двох доньок.

Джо Джонас після розриву з дружиною теж довго не був самотнім. Музиканта підозрюють у романі з відомою американською моделлю Стормі Брі.

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