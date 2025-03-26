Зірка "Гри престолів", якого заскочили на побаченні з Еністон, прокоментував чутки про їхній роман

Артист відповів, які між ними насправді стосунки.

Голлівудський актор Педро Паскаль, який знімався в серіалі "Гра престолів", відреагував на чутки про роман з американською акторкою Дженніфер Еністон.

Так, днями парочку заскочили нібито на побаченні. Актори три години провели за вечерею. Чуток про роман було просто не уникнути. Користувачі одразу ж почали припускати, які насправді стосунки поєднують Дженніфер Еністон та Педро Паскаля.

Зірка "Гри Престолів" не став мучити фанів здогадками, а вирішив пролити світло на ситуацію. У коментарі виданню E! News актор зазначив, що вони просто друзі і разом сходили на вечерю. До речі, за словами Паскаля, там були присутні й інші їхні спільні приятелі.

Дженніфер Еністон та Педро Паскаль / Фото: Associated Press

"Ми друзі, і ми пішли на вечерю зі спільними друзями. Так буває", - запевнив актор.

Зазначимо, про особисте життя як Дженніфер Еністон, так і Педро Паскаля наразі нічого не відомо. Актори віддають перевагу приватності та не бажають ділитися бодай якимись подробицями. Тим часом фанам лиш залишається пліткувати та будувати здогадки, що ж відбувається в їхньому особистому житті.

Нагадаємо, тим часом американська акторка Наталі Портман не приховує, що закрутила новий роман. Артистку заскочили на романтичному побаченні з французьким музикантом.

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