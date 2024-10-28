Зірка "Гри престолів" засвітилася на рідкісних фото з бойфрендом-красунчиком у палких поцілунках

Зірка серіалу "Гра престолів", британська акторка Софі Тернер після підтвердження стосунків з аристократом Перегріном Пірсоном публічно привітала його зі святом.

Так, 28 жовтня хлопець зірки святкує ювілей. Тож, з нагоди його 30-річчя акторка опублікувала романтичні фото, зроблені у різні періоди їхніх стосунків. Зокрема, показала яскраві рідкісні світлини з їхніх подорожей і побачень. Крім того, Тернер публічно привітала коханого з 30-річчям.

"З днем народження, мій янголику. 30, кокетливий та успішний", - замилувала зірка.

Софі Тернер з бойфрендом Перегріном Пірсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софі Тернер з бойфрендом Перегріном Пірсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софі Тернер з бойфрендом Перегріном Пірсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софі Тернер з бойфрендом Перегріном Пірсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Зазначимо, про роман пари почали ходити чутки на початку листопада 2023 року. Тож, Тернер розпочала нові стосунки майже одразу після розлучення з ексчоловіком, американським музикантом Джо Джонасом. Щаслива акторка офіційно підтвердила свій роман з аристократом на початку цього року.

Софі Тернер з бойфрендом Перегріном Пірсоном / Фото: instagram.com/sophiet

Софі Тернер з бойфрендом Перегріном Пірсоном / Фото: instagram.com/sophiet

У коментарях під дописом з привітаннями шанувальники Софі Тернер зазначили, що вона дійсно заслуговує на щастя поруч з таким чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно своїми романтичними світлинами з осіннього Києва ділився продюсер Юрій Горбунов та його дружина Катерина Осадча. Пара прогулялася в парку зі своїми двома дітьми та показала їхні розваги.

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