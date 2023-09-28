Зірка "Гри в імітацію" Марк Стронг відновлюватиме українські школи, розтрощені росіянами

Відомий британський актор Марк Стронг, зірка стрічок "Шерлок Голмс", "Кінгсмен", "Загадкове вбивство-2", "Рок-н-рольник", "Гра в імітацію", приєднався до команди амбасадорів UNITED24.

Він зосередить зусилля на підтримці українських шкіл. Про це стало відомо після онлайн-зустрічі актора з президентом України Володимиром Зеленським.

Цього року 5 серпня, у свій день народження, Марк Стронг взяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine в Лондоні, метою якого було зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Відсьогодні він допомагатиме відновлювати українські школи та підтримуватиме українських освітян уже як амбасадор офіційної фандрейзингової платформи України.

Володимир Зеленський і Марк Стронг

Під час онлайн-дзвінка президент України Володимир Зеленський висловив Марку Стронгу подяку за підтримку України. Своєю чергою всесвітньо відомий актор зазначив, що для нього честь бути голосом українських дітей.

"Для мене честь стати голосом українських дітей у світі задля того, щоб у них було краще майбутнє. Як батько двох синів, я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватися з друзями, здобувати не лише знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне", – сказав Марк Стронг.

Нагадаємо, раніше ще один амбасадор урядової платформи UNITED24 у напрямку розмінування земель, зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз у свій день народження попросив про особливий подарунок для України.

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