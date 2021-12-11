Зірка "Гри в кальмара" у білизні та зі скуйовдженим волоссям приголомшила стрункістю

Зірка "Гри в кальмара" у білизні та зі скуйовдженим волоссям приголомшила стрункістю

Хо Йон Чон поділилася відвертим селфі.

Зірка південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хо Йон Чон показала фігуру в білизні.

Так, у рамках експерименту Calvin Klein 27-річна зірка веде сторінку бренду в Instagram. Знаменитість вже встигла розмістити у стрічці декілька своїх фото, зокрема, у спідньому. На селфі, яке модель зробила перед дзеркалом, вона позувала зі скуйовдженим волоссям у комплекті від Calvin Klein та похизувалася струнким тілом.

У коментарях користувачі бурхливо відреагували на пікантну світлину. Зокрема, фани висловили своє захоплення від витонченої фігури Хо Йон Чон.

О, Боже! Королева

Гаряча матуся

Приголомшлива

Яка струнка

Зауважимо, на початку цього тижня вів фотоблог бренду новий бойфренд Кім Кардашян, комік Піт Девідсон.

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