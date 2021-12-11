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Зірка "Гри в кальмара" у білизні та зі скуйовдженим волоссям приголомшила стрункістю

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Зірка "Гри в кальмара" у білизні та зі скуйовдженим волоссям приголомшила стрункістю

Хо Йон Чон / Getty Images

Хо Йон Чон поділилася відвертим селфі.

Зірка південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" Хо Йон Чон показала фігуру в білизні.

Так, у рамках експерименту Calvin Klein 27-річна зірка веде сторінку бренду в Instagram. Знаменитість вже встигла розмістити у стрічці декілька своїх фото, зокрема, у спідньому. На селфі, яке модель зробила перед дзеркалом, вона позувала зі скуйовдженим волоссям у комплекті від Calvin Klein та похизувалася струнким тілом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Calvin Klein (@calvinklein)

У коментарях користувачі бурхливо відреагували на пікантну світлину. Зокрема, фани висловили своє захоплення від витонченої фігури Хо Йон Чон.

  • О, Боже! Королева
  • Гаряча матуся
  • Приголомшлива
  • Яка струнка

Зауважимо, на початку цього тижня вів фотоблог бренду новий бойфренд Кім Кардашян, комік Піт Девідсон.

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